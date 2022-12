Inghilterra-Senegal, la carica di Southgate: "Pronti". Kane: "Il piede sta bene"

AL KHOR (Qatar) - Manca sempre meno all'appuntamento con il Senegal e l'Inghilterra è concentrata più che mai: domani alle 20 i Three Lions di Southgate affronteranno al Al Bayt Stadium i ragazzi di Cissè negli ottavi di finale. Le due nazionali vengono da due vittorie nell'ultima gara del girone contro Galles ed Ecuador . Il ct inglese ha tutta la rosa a disposizione ma in conferenza stampa non lascia trasparire nulla su chi saranno gli undici titolari a scendere in campo.

Le parole di Southgate in conferenza stampa

"Qualunque siano gli elementi con i quali inizieremo, non ci sono giocatori giusti o sbagliati - ha sottolineato Southgate -. Avremo bisogno di tutta la panchina. E' fantastico avere l'intera squadra che sta bene". Occhio a sottovalutare il Senegal che, anche senza Manè, ha superato il girone come seconda e dato del filo da torcere all'Olanda. "Conosciamo le loro qualità - ha aggiunto Southgate - ma abbiamo fiducia in noi stessi. In Inghilterra abbiamo avuto diversi giocatori senegalesi: hanno sicuramente arricchito il nostro campionato".

Le dichiazioni di Kane in conferenza

In conferenza stampa anche Harry Kane, che ha dichiarato: "Il mio piede sta bene. Non è affatto un problema e sta migliorando giorno dopo giorno. Per quanto riguarda la forma, mi sento come se stessi giocando bene. I gol sono ciò su cui verrò giudicato maggiormente, ma sono una persona calma e ho sempre voglia di fare del mio meglio per la squadra. Finora, nella fase a gironi, abbiamo segnato il maggior numero di gol del torneo. Abbiamo anche un ottimo record difensivo. Sento che siamo in una buona posizione. Ora è quasi una seconda competizione di calcio a eliminazione diretta, quindi dobbiamo essere preparati ad affrontare una squadra davvero dura domani ed essere pronti a tutto ciò che ci si presenta". Poi, un messaggio per Pelé: "Facciamo i nostri migliori auguri a lui e a tutta la sua famiglia. È una fonte d'ispirazione per il nostro gioco, un calciatore incredibile e una persona incredibile".