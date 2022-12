Sterling, ladri armati in casa: cosa è successo e cosa hanno rubato

TORINO - Emergono nuovi dettagli sulla rapina subita da Sterling nella propria abitazione nel Surrey , che ha portato all'esclusione del gocatore del Chelsea dal match dell'Inghilterra contro il Senegal, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. La sua compagna Paige e i bambini piccoli erano a casa sua durante il raid (i rapinatori erano armati), per questo motivo il nazionale inglese ha deciso immediatamente di tornare nel Regno Unito per stare vicino alla sua famiglia.

Sterling dalla famiglia a Londra

Sterling ha detto a Gareth Southgate che spera di tornare per i quarti di finale con la Francia, match in programma il 10 dicembre, ma il ct dell'Inghilterra in conferenza stampa ha ammesso che questa non è una priorità: "Raheem voleva tornare a casa perché era preoccupato per i suoi figli piccoli. Erano a casa durante il raid. Tornerà in Qatar se può, ma ha dovuto mettere la sua famiglia al primo posto. Rientrerà solo se e quando vorrà: adesso l'importante è che lui stia con i suoi cari". Secondo quanto riportato da The Sun, nel corso della rapina sono state rubate circa 300.000 sterline (350mila euro) di orologi.