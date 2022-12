Inghilterra eliminata dai Mondiali, il messaggio di Ryanair diventa virale

TORINO - I più attenti l'avranno notato, sulle tribune degli stati in Qatar gli inglesi come al solito hanno fatto gli inglesi, presentandosi con cappelli, maglie e gadget di vario genere con ben in evidenza la scritta "It's coming home", motto già utilizzato (con scarso successo) negli ultimi europei persi nella finale di Wembley contro l'Italia. Ecco, la storia (e il gol di Giroud in particolare) ha insegnato anche stavolta che la troppa sicurezza nei propri mezzi possa facilmente trasformarsi in un effetto boomerang.