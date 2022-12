TORINO - Fuochi d’artificio e tutti in strada a festeggiare il Marocco. La parte Nord di Torino, ma non solo, si è trasformata in un grande stadio dove i tifosi stanno riversando tutta la loro gioia dopo l’impresa storica di Amrabat e compagni: in semifinale ai Mondiali in Qatar dopo aver fatto fuori il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Non era mai successo e adesso anche Torino balla con i rossoverdi.