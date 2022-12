Francia-Marocco, Regragui: "Possiamo batterli. Vogliamo vincere il Mondiale"

Mondiali Qatar 2022, la conferenza stampa di Regragui alla vigilia di Francia-Marocco

Dopo aver chiuso il girone davanti alla Croazia, vicecampione in carica, e aver eliminato il Belgio, il Marocco ha superato la Spagna agli ottavi ai rigori e 1-0 il Portogallo di Cristiano Ronaldo ai quarti. Battere anche i campioni del mondo della Francia non sarà semplice, ma Regragui non si pone limiti: "Vogliamo andare in finale e vincere. Siamo pronti a tutto per raggiungere questo obiettivo. Domani avremo un'energia straordinaria. Dire che siamo soddisfatti di essere arrivati ??in semifinale non ci si addice. Potrebbe essere l'unica possibilità per vincerla. Non siamo stanchi, domani correremo. Siamo in missione. Abbiamo un'opportunità, non voglio sprecarla. Non voglio aspettare 40 anni. Ci sono momenti in cui devi segnare il tuo territorio, ora è il momento. La migliore squadra della competizione, il Brasile, è fuori e non giocherà le semifinali. Quindi ovviamente abbiamo fame. Dovremo essere forti. Abbiamo fiducia e non siamo stanchi, ripeto. Potremmo essere pazzi, chissà. Siamo arrivati ??a cambiare la mentalità del nostro continente. Se siamo felici di essere arrivati fin qui? Voglio la finale. Spero che la Francia non ci rispetti. Perché se sarà così sarà difficile".