Amallah, da protagonista al Mondiale con il Marocco alla squadra riserve

Selim Amallah sta vivendo una situazione molto particolare: è passato in poco tempo da eroe del Marocco al Mondiale alla 'retrocessione' nella squadra riserve dello Standard Liegi. Il centrocampista marocchino, infatti, dopo il bellissimo cammino con la sua nazionale in Qatar, ora si trova in un momento 'paradossale' con il suo club. Ha più volte rifiutato il rinnovo del contratto in scadenza e lo Standard Liegi, prossimo avversario della Juventus in amichevole, ha deciso di aggregarlo alla squadra riserve.