Argentina-Messico, Martino: "Ecco cosa penso di Messi". E Lozano...

Domani il Messico sfida l'Argentina nel secondo turno della fase a gironi dei Mondiali in Qatar. Il ct dei messicani Gerardo Martino ha parlato in conferenza stampa, dichiarando: "Il pareggio può essere buono? Difficile stabilirlo ora. C'è anche un'altra partita che si giocherà e che è di grande interesse (quella tra Arabia Saudita e Polonia). A volte non meriti niente e il pareggio finisce per essere buono. In altre meriti qualcosa in più, come è successo a noi con la Polonia e il pareggio non ti soddisfa". Poi, su Messi, che ha allenato sia come ct dell'Argentina che come tecnico del Barcellona: "Per me Leo è il miglior calciatore degli ultimi 15 anni. Non c'è molto altro da dire...Dobbiamo preparare la partita pensando che Messi sia in giornata. Non possiamo speculare su nient'altro. Perché molte volte una partita si risolve in soli cinque minuti. E devi sempre prestare la massima attenzione a Messi".