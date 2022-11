Una Polonia all’italiana. Obiettivo? Stupire il mondo

Non si tratta della squadra più “italiana” del Mondiale, visto che il primato appartiene alla Serbia, ma la sostanza non cambia: nella Polonia batte un cuore made in Italy. Sono 10 i calciatori convocati del commissario tecnico Czeslaw Michniewicz che giocano in Italia, la maggior parte dei quali va persino a comporre l’ossatura della formazione tipo. E se parlare nel 2022 di “onze de gala” ha forse poco senso, la si può vedere in un altro modo: tutti i giocatori che hanno preso il volo dall’Italia fanno parte delle rotazioni principali. L’unica eccezione può essere rappresentata in un certo senso Lukas Skorupski , visto che il numero 1 del Bologna quando va in nazionale deve adeguarsi spesso al ruolo di secondo, data la concorrenza di Wojciech Szczesny , uno di quelli che al Mondiale cerca di togliersi delle nuove soddisfazioni.

I più giovani del gruppo

Altri, invece, cercano più che altro una vetrina. È il caso ad esempio di Jakub Kiwior, duttile centrale difensivo dello Spezia lanciato da Thiago Motta lo scorso anno e in questa stagione punto fermo anche per Gotti. È il terzo convocato più giovane, ma il commissario tecnico lo considera essenziale nella difesa a tre, al fianco dell’intoccabile ex Torino, Kamil Glik, leader della retroguardia della nazionale e anche della difesa dell Benevento di Fabio Cannavaro. I due più giovani del classe 2000 Kiwior sono Kaminski del Wolfsburg e, soprattutto, Nicola Zalewski. L’esterno della Roma e vincitore del Golden Boy web 2022 è stato “soffiato” alla nazionale italiana già dal settembre dello scorso anno e la sua scelta si è rivelata vincente almeno nel breve termine, visto che si è meritato un posto sull’aereo per il Qatar. Da lui il Ct si attende spinta e supporto all’attacco, così come dall’altra parte dall’ex “inglese” Matty Cash, il quale affronta la concorrenza del sampdoriano Bartosz Bereszynski. Porta, difesa, ali, centrocampo: anche in mediana ci sono due rappresentanti del calcio italiano come Piotr Zielinski, perno del Napoli capolista, e a sorpresa da Szymon Zurkowski. Quest’ultima chiamata può suonare come una sorpresa: il ventcinquenne della Fiorentina ha collezionato solo 78 minuti in questa stagione, peraltro tutti diluiti in 6 spezzoni diversi, nessuno dei quali da titolare. Un paio in A, le altre in Conference League. In nazionale però le gerarchie sono diverse e il classe 1997 ex Empoli è titolare al fianco del veterano Krychowiak. A chiudere, i due attaccanti, i bomber che insieme a re Lewandowski devono buttarla dentro. Ovviamente Arkadiusz Milik, la spalla più papabile del numero 9 del Barcellona anche per la sua abitudine a giocare con un altro nove di peso come fa nella Juventus con Vlahovic, e anche Krzysztof Piatek, rientrato nel giro di recente anche se senza un ruolo da protagonista. L’Italiano non sarà la prima lingua nello spogliatoio polacco, ma poco ci manca.