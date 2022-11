Polonia-Arabia Saudita, Michniewicz: "Lewandowski? Non cambia nulla, deciderà lui se tirare ancora il rigore"

Lo 0-0 all'esordio contro il Messico ha un po' complicato il cammino della Polonia ai Mondiali di Qatar 2022. I biancorossi, infatti, dovranno cercare il bottino pieno nel match in programma sabato alle 14 contro l'Arabia Saudita che, clamorosamente, ha battuto in rimonta l'Argentina per 2-1 al debutto. Il ct dei polacchi Michniewicz ha presentato così la partita di domani nella conferenza stampa della vigilia: "Sappiamo qual è il grado di difficoltà di questa partita. Un pareggio con il Messico non ci fa stare troppo sicuri, ma questo non significa che usciremo con un solo punto. L'Arabia Saudita ha dimostrato come si può battere la squadra favorita. Ci aspetta una partita interessante. Faremo di tutto per giocare al meglio. Non possiamo promettere nulla, ma giocheremo in modo tale da non avere rimpianti". Sullo schieramento della sua Polonia, il Ct non si sbilancia: "Conosciamo già la formazione e l'assetto tattico, ma non posso rivelarlo. La squadra lo saprà per prima. A proposito, tutti sono pronti a giocare, nessuno ha accusato problemi fisici, quindi eventuali modifiche alla formazione saranno dettate solo da fattori sportivi o tattici".