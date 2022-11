Polonia-Argentina, Michniewicz e le parole su Messi: "Sembra Alberto Tomba..."

Czeslaw Michniewicz, ct della Polonia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Argentina. La nazionale polacca, che non ha ancora incassato gol al Mondiale, può raggiungere un traguardo storico: superare il girone per la prima volta dal 1986. Basta anche un pareggio contro Messi e compagni. "E' necessario ricordare che questa partita è Polonia-Argentina, non è Leo Messi contro Robert Lewandowski. Sono due giocatori favolosi ma non dirò chi è il migliore. Sono molto contento del nostro lavoro difensivo. Ora vogliamo andare avanti. Quando abbiamo visto il sorteggio, sapevamo che la partita con l'Argentina sarebbe stata piena di fascino. E così sarà" ha dichiarato Michniewicz in conferenza.