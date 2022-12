Polonia, Szczesny: “Orgoglioso della nostra squadra”. E l’abbraccio al figlio a fine gara commuove tutti

DOHA (QATAR) - L'avventura della Polonia ai Mondiali di Qatar 2022 si interrompe agli ottavi di finale. La nazionale di Michniewicz nulla ha potuto di fronte alla Francia campione del mondo in carica ed è caduta sotto i colpi di Giroud e Mbappé (doppietta). Il rigore nel finale di Lewandowski ha reso il parziale meno pesante ma non ha cambiato la sostanza: per i biancorossi è arrivato il momento di fare le valigie. Ad assistere sugli spalti alla sfida contro i galletti c'era un tifoso speciale, Liam, il figlio di Szczesny che, insieme a mamma Marina, ha voluto raggiungere il portiere in Qatar per stargli un po' più vicino. L'estremo difensore bianconero, protagonista di un grandissimo Mondiale, impreziosito da due rigori parati, uno dei quali a Lionel Messi, stavolta si è dovuto arrendere allo strapotere dei transalpini.

Mondiali Qatar 2022, Francia-Polonia: Szczesny e l'abbraccio col figlio Liam

Proprio dopo la sfida contro l'Albiceleste, nella quale la Polonia nonostante il ko (2-0) aveva conquistato gli ottavi, il portierone aveva rivolto al piccolo un dolce pensiero: "Papà non torna a casa". Ma come insegna il detto "Se la montagna non viene a Maometto, Maometto va alla montagna". Ecco dunque che c'hanno pensato Liam e mamma Marina a volare verso il Qatar. Al triplice fischio, che ha decretato l'eliminazione della Polonia e il passaggio della Francia ai quarti, il figlio di Szczesny è scoppiato in lacrime correndo da papà per farsi consolare. L'immagine del portiere della Juventus che abbraccia il bimbo, postata sui social, ha subito commosso tutti e regalato una delle istantanee più belle e significative di questo Mondiale. Nello stesso post su Instagram, l'estremo difensore della Vecchia Signora ha commentato: "Il Mondiale per noi è finito. Quelli che stavo aspettando, quelli per cui ho lavorato, quelli che ho sognato. E sebbene l'ambizione mi abbia fatto fare qualcosa di più, torno a casa orgoglioso della nostra squadra! Grazie mille a tutti i tifosi per il loro supporto durante questo momento speciale. Quelli da stadio, quelli dietro la tv, ma soprattutto Marina e mio figlio Liam, che oggi ha capito che si può perdere con orgoglio e onore!

Testa alta, stiamo iniziando la lotta per EURO2024!".