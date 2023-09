La Polonia di Szczesny è finita nella bufera: cosa sta succedendo

La Nazionale si trova al quinto posto in classifica e questa situazione preoccupa in vista della qualificazione al prossimo Europeo in Germania. Stando al giornalista polacco Maciej Iwanski, la decisione della federazione andrebbe verso l'esonero del portoghese.

Caos Polonia, Ferando Santos rischia la panchina

Lo spogliatoio della Polonia non sta vivendo un bel momento, come dimostra anche il caso Lewandowski. L'attaccante del Barcellona è stato accusato di aver pagato una cena con i soldi della Federazione. A tal proposito, prima del match contro l'Albania la punta aveva rilasciato alcune dichiarazioni: “In alcuni ruoli bisogna pretendere classe e sapersi comportare". Malumori che sembrano aver sfondato anche le porte del ritiro polacco. Nonostante il tweet rassicurante del presidente della Federcalcio, Cezary Kulesza, dopo la partita di Tirana, la situazione sembra in un punto di non ritorno. Ad infiammare gli animi sono anche i media locali che accusano Fernando Santos di avere poca considerazione e una scarsa conoscenza dei calciatori che giocano in Ekstraklasa.