Ronaldo spiazza tutti sul nuovo record Mondiale: "Orgoglioso, ma..."

"E' un bel momento, sono al mio quinto Mondiale e abbiamo vinto, iniziando col piede giusto. E' un successo importantissimo: sappiamo che in queste competizioni vincere la prima gara è fondamentale". Lo ha dichiarato Cristiano Ronaldo dopo la vittoria del suo Portogallo all'esordio al Mondiale in Qatar contro il Ghana. L'attaccante portoghese è diventato il primo calciatore nella storia ad andare a segno per cinque Mondiali di fila. "Un altro record che per me è motivo di grande orgoglio ma è più importante che la squadra abbia vinto. Sono concentrato solo sul Mondiale, abbiamo vinto, abbiamo giocato bene e ho aiutato la squadra. Il resto non è importante e la questione Manchester United è chiusa".