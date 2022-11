Portogallo, Santos incensa Pepe: "È un mostro". Su Otavio, Nuno Mendes e Danilo...

Dopo la vittoria per 3-2 nell'esordio ai Mondiali di Qatar 2022 contro il Ghana, il Portogallo vuole i tre punti anche contro l'Uruguay per conquistare aritmeticamente gli ottavi di finale. Il Ct dei lusitani Fernando Santos, nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato la sfida contro la Celeste annunciando anche chi prenderà il posto dell'infortunato Danilo Pereira. Si tratta di Pepe che, anche se ha giocato poco con il Porto negli ultimi mesi per problemi fisici, il tecnico ritiene pronto per l'appuntamento: "Pepe è un mostro. Voi evocate giocatori che hanno un peso considerevole nello spogliatoio, Pepe è uno di loro. Giocherà domani. Non ci saranno problemi, è sempre pronto. Danilo? Non riusciamo a capire come si sia fatto male. Dobbiamo capire ora come si riprenderà. Se potremo contare ancora su di lui tanto meglio, ma non possiamo piangerci addosso. Abbiamo altri tre centrali e contiamo su di loro. Le condizioni di Otavio e Nuno Mendes? Più tardi ci alleneremo e vedremo se ci sarà stato qualche miglioramento. In mattinata hanno svolto ancora terapie".