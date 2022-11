Portogallo-Uruguay, il gol non è di Ronaldo: l'ha detto...il sensore

Il Portogallo ha battuto l'Uruguay 2-0 nel secondo turno della fase a gironi dei Mondiali grazie alla doppietta di Bruno Fernandes. In un primo momento, la prima rete del portoghese era stata assegnata a Cristiano Ronaldo per una possibile deviazione dell'ex Juventus con la testa. "Cristiano mi ha detto di aver toccato il pallone, onestamente è sembrato così anche a me e infatti sono andato da lui per festeggiare ma non conta molto" ha confessato Fernandes a fine partita. Ronaldo, però, non ha toccato il pallone.