Gonçalo Ramos, prima tripletta di Qatar 2022: tutto sul bomber del Portogallo

TORINO - È l'uomo del momento, una specie di "eroe per caso". Già, perché se Cristiano Ronaldo non avesse reagito male alla sostituzione contro la Corea del Sud, forse, chissà, non ci sarebbe stato spazio nell'undici titolare per Gonçalo Ramos , protagonista assoluto del match vinto per 6-1 dal Portogallo contro la Svizzera negli ottavi di finale del Mondiale in Qatar.

Gonçalo Ramos, triplette da record

Ha realizzato una tripletta, il 21enne attaccante del Benfica, primo a riuscirci in questa rassegna iridata. E non è finita perché questi tre gol lo rendono pure il più secondo più giovane della storia a riuscirci dopo un certo Pelé, eguagliando pure Miroslav Klose, l'ultimo a segnare un tris all'esordio in un Mondiale dall'edizione del 2002 (nell'8-0 dei tedeschi sull'Arabia Saudita). Con questo hattrick, inoltre, Gonçalo Ramos è diventato il quarto portoghese della storia a riuscire nell'impresa in un match di un Mondiale dopo Eusébio, che nel 1966, nei quarti, ne fece addirittura quattro contro la Corea del Nord (ribaltando da solo un risultato che vedeva gli asiatici avanti 3-0), Pauleta, nel 4-0 contro la Polonia ai Mondali 2002, e Cristiano Ronaldo, nel 3-3 con la Spagna nel 2018. Non è la prima volta poi che mette a segno triplette pesanti: ne ha realizzata un'altra con il Benfica, nel match di qualificazione in Champions League contro il Midtjylland (4-1), che gli ha permesso di diventare il terzo più giovane (21 anni e un mese) a segnare tre reti con il Benfica in Europa, dopo Joao Félix ed Eusébio.