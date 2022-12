Cristiano Ronaldo, gli auguri a Pelé e la frenata sull'Al-Nassr

Dopo la vittoria del Portogallo contro la Svizzera agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar, Cristiano Ronaldo, che è partito a sorpresa dalla panchina, ha parlato brevemente in zona mista e ha risposto alle domande sul suo possibile trasferimento in Arabia Saudita per giocare nell'Al Nassr di Rudi Garcia. "No, non è vero...", ha tagliato corto il portoghese, come riportato dal quotidiano spagnolo As. Ronaldo è momentaneamente svincolato dopo aver chiuso il suo rapporto con il Manchester United e nelle ultime ore si è ipotizzato di un'offerta da capogiro da parte di una delle squadre più importanti del calcio saudita. CR7, però, ha fatto sapere che al momento c'è poco o nulla.