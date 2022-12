Caso Cristiano Ronaldo: il Portogallo interviene con una nota ufficiale

Dopo l'esclusione di Cristiano Ronaldo dalla formazione titolare del Portogallo agli ottavi contro la Svizzera, alcuni media internazionali hanno riferito in mattinata di un possibile e incredibile addio di CR7 alla nazionale nonostante sia ancora in corsa (è ai quarti di finale) per vincere il Mondiale in Qatar. La Federazione portoghese, allora, è voluta intervenire subito per smentire la notizia con un comunicato ufficiale.