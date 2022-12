Calhanoglu è team Cristiano Ronaldo: "Merita rispetto, tra i più grandi di sempre"

DOHA (Qatar) - L'avventura del Portogallo e di Cristiano Ronaldo ai Mondiali 2022 è finita per mano del Marocco. L'ex Juventus è uscito dal campo in lacrime conscio che la partita dei quarti di finale giocata sabato è stata la sua ultima con la maglia della Nazionale. Le critiche a CR7 in queste settimane non sono mancate ma anche le difese come quella decisa della fidanzata Georgina contro il Ct Santos e quella scritta sui social dall'interista Hakan Calhanoglu: "Niente cambierà il fatto che lui è uno dei più grandi atleti della storia. E dovrebbe sempre essere rispettato. Essere al top per 16-17 anni consecutivi richiede tanti sacrifici".