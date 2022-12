Cristiano Ronaldo, l'amico Miguel, la stanza degli inizi e l'indizio

TORINO - Scrive Miguel Paixao, grande amico di Cristiano Ronaldo sin dai tempi delle giovanili dello Sporting, su Instagram: «Quando ci siamo conosciuti, ormai più di 20 anni fa, non avremmo mai potuto sognare, quando abbiamo condiviso una stanza in quella vecchia e umile residenziale a Lisbona, quello che il futuro aveva in serbo per te. Arrivare in cima al mondo ancora e ancora, riempire il nostro paese di gloria e i portoghesi di orgoglio. Posso solo essere grato per il privilegio che mi dai di assistere a questa tua bella passeggiata da vicino. Non vedo l'uscita da questo mondiale come un addio... La storia continua, Bro. Ancora grazie mille a tutti coloro che ci hanno fatto sognare». Il messaggio che indica la strada a CR7: avanti...