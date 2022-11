Mondiali 2022, ecco il pronostico di Qatar-Ecuador

L'attesa sta per terminare. Domenica alle ore 17 ha inizio il Mondiale in Qatar , inaugurato - come tradizione vuole - dalla nazionale ospitante. Il Qatar , 50° nel ranking Fifa , è alla sua prima partecipazione alla fase finale. L’ Ecuador in questa graduatoria è sei gradini più su e si presenta a questa manifestazione in virtù del quarto posto ottenuto nel girone sudamericano di qualificazione al Mondiale .

Fai ora i tuoi pronostici!

Poche reti in vista al novantesimo

I numeri parlano chiaro: la compagine sudamericana si è dimostrata molto più efficace in casa, ben 18 dei 26 punti totali sono arrivati davanti al proprio pubblico mentre in trasferta l’undici allenato da Gustavo Alfaro ha ottenuto solo 8 punti e segnato 8 gol.

Mancanza di qualità, esperienza a livello internazionale e calciatori disabituati a giocare partite ufficiali sono soltanto alcuni problemi che il Qatar proverà a risolvere parzialmente con la spinta del pubblico amico.

Di contro c’è un Ecuador che ha elementi interessanti in difesa (come Hincapiè ed Estupinan) che sembra essere allo stesso tempo il punto di forza di una nazionale solida, poco votata allo spettacolo. Nelle sue amichevoli di preparazione al Mondiale brillano gli esiti No Goal e Under 2,5 con il pareggio pure piuttosto frequente (era uscito anche in tre delle ultime quattro partite del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale).

Per le quote l’Ecuador parte favorito ma i padroni di casa potrebbero comunque compiere l’impresa. Il segno 2 finale vale 2.45, l’1 al 90’ renderebbe circa 3.30 volte la posta. Trattandosi della gara inaugurale le sorprese non si possono escludere e anche l’Ecuador (che difficilmente tende a segnare più di un gol a partita) potrebbe incontrare delle difficoltà, a livello ambientale e non solo. Per risolvere il rebus l’Under 2,5 sembra adatto per il match che apre il gruppo A e il Mondiale.