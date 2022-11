Senegal-Olanda, quote e pronostici per le scommesse

Che sfida tra Senegal e Olanda: fai il tuo pronostico

Olanda favorita, primo tempo in parità?

L’Olanda, risultati alla mano, sta mandando messaggi chiari alla concorrenza: il desiderio è quello di fare strada in Qatar, forte di un’imbattibilità che dura dal 27 giugno 2021: ko con la Repubblica Ceca agli Europei. Da lì in poi gli Orange hanno collezionato 11 successi e 4 pareggi.

“I Leoni della Teranga” portano in Qatar il titolo di campioni di Coppa d’Africa e la voglia di riprendersi ciò che la regola del “fair play” ha tolto loro 4 anni fa in Russia: eliminati per via del maggior numero di cartellini gialli rimediati rispetto al Giappone.

Certo, il Senegal senza Manè è tutta un’altra cosa e la tattica messa in campo da Aliou Cissè sarà a maggior ragione improntata su accortezza e (all’occorrenza) ripartenze.

L’Olanda è favorita in questo incontro ma non dispiace l’X primo tempo, offerto a 2.15.