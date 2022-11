Gollo-Predictor: l'analisi e il pronostico su Argentina-Arabia si rivela corretto

Il primo risultato a sorpresa di questo mondiale è arrivato: l'Argentina, una delle nazionali favorite per la vittoria finale di Qatar 2022, ha perso all'esordio contro l'Arabia Saudita. Il match è finito 2-1 in favore della squadra araba dopo che Messi aveva portato in vantaggio la sua nazionale su calcio di rigore. Era davvero inpronosticabile come risultato? Non per l'algoritmo di Tuttosport: Gollo-Predictor che aveva dato come consiglio su cosa giocare Under 1,5 primo tempo e Over 0,5 secondo tempo: quota 1,77. Forse l'unico algoritmo ad aver consigliato una giocata giusta su Argentina e Arabia Saudita.