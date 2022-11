Pronostico Svizzera-Camerun: occhio al colpo di coda dei Leoni

Svizzera-Camerun, indovina il risultato e vinci i premi!

Segna Choupo-Moting? Ecco la quota

Gli “eroi” di oggi sono il portiere interista Onana e il “napoletano” Anguissa ma in attacco ci sono altri elementi interessanti come Toko Ekambi del Marsiglia e Choupo-Moting del Bayern Monaco. Sono proprio loro i protagonisti dell’epica vittoria sull’Algeria nello spareggio per il Qatar, con biglietto conquistato all’ultimo colpo di coda, degno dei “Leoni Indomabili”.

Da ricordare anche che gli africani hanno chiuso al terzo posto l’ultima edizione della Coppa d’Africa.

Della Svizzera, purtroppo per l’Italia, si conosce bene il percorso. La selezione elvetica ha vinto il gruppo C con 18 punti, 2 in più degli Azzurri, segnando 15 reti e subendone solo 2. Nelle ultime tre partite ufficiali disputate, in Nations League, Xhaka e compagni hanno vinto contro Portogallo, Spagna e Repubblica Ceca. Un bel biglietto da visita.

Quello elvetico è un collettivo piuttosto solido e rodato, capace di uscire indenne anche da impegni sulla carta proibitivi come quello col Brasile all’esordio del Mondiale russo: in quella circostanza finì 1-1.

Anche per questi motivi le quote sorridono agli elvetici, l’1 finale vale quasi 1.80 mentre il colpaccio dei Leoni paga oltre 5 volte la posta.

Chissà tuttavia che una delle “sorprese” di questa prima giornata della fase a gironi non possa arrivare dal match di Al Wakrah.

Volendo quindi guardare in direzioni diverse dall’1X2 finale occhio al Multigol Ospite 1-2, offerto a un interessante 1.80. Occhi puntati su Choupo-Moting, una sua rete in qualsiasi momento del match quintuplica una qualsiasi puntata.