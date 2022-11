Quote Brasile-Serbia, Vlahovic sfida Neymar: pronostico e statistiche

Può essere definito il “big match” della prima giornata della fase a gironi del Mondiale . Giovedì 24 novembre alle 20 (in Italia) il Brasile , indicato dai bookie come il favorito per la vittoria dei Mondiali , sfiderà la Serbia di Milinkovic-Savic e Vlahovic . Una nazionale zeppa di talento e... di Serie A, pronta a misurare le sue ambizioni dopo aver vinto il suo girone di qualificazione (con sei vittorie e due pareggi) davanti al Portogallo di Ronaldo . Il problema dei serbi è che qualsiasi ruolino di marcia, se paragonato a quello verdeoro, non regge il confronto.

Brasile-Serbia da brividi: indovina il risultato esatto!

Tentazione Multigol Ospite 1-2: ecco quanto paga

Nel girone sudamericano di qualificazione, infatti, il Brasile ha chiuso in vetta davanti all’Argentina con 14 vittorie e 3 pareggi, 40 gol fatti e 5 subìti. La Seleçao sbarca in Qatar con una sequenza di risultati utili consecutivi che si ferma a luglio 2021: ko con l’Argentina nella finale di Copa America.

La Serbia è stata protagonista di una bella avventura in Nations League culminata con la promozione in Lega A. In Qatar sbarca dunque con ottime credenziali, visto l’attacco che ha diversi gol in canna, un centrocampo di qualità col laziale Milinkovic-Savic e il turbo Kostic pronto a sfornare assist.

Da sottolineare come anche Brasile-Serbia sia un remake del Mondiale 2018. Le due nazionali si sfidarono nella terza giornata della fase a gironi e il Brasile, vincendo 2-0, sancì l’eliminazione di Tadic e compagni. Doveroso ricordare però come in Russia, al debutto, il Brasile super favorito non andò oltre l’1-1 contro la Svizzera.

Nulla è scontato quindi nonostante il Brasile parta con i favori del pronostico: segno 1 a 1.50, pareggio a 4.40 e vittoria della Serbia che può arrivare a quota 8. Quante reti verranno segnate nel match? Il Multigol 1-3 (minimo uno, massimo tre gol totali) si gioca a 1.50 e potrebbe rappresentare una corretta strategia.

Per chi ha coraggio e vuole dare un pizzico di fiducia alla Serbia (quanto meno in termini realizzativi) l’opzione Multigol Ospite 1-2 si trova a 1.85.