Pronostico e quote di Qatar-Senegal, Koulibaly e soci partono favoriti

Seconda giornata di gare nel gruppo A dei Mondiali . Il deludente Qatar visto contro l’ Ecuador non dà la sensazione di poter impensierire il Senegal di Koulibaly . Africani condannati al ko da un rivedibile Mendy , colpevole in entrambe le reti segnate dall’ Olanda al debutto.

Partita difficile per la Nazionale di casa

Per le quote sarà un’altra giornata amara per nazionale e pubblico di casa. La vittoria dei Leoni della Teranga al 90’ vale circa 1.65, l’1 del Qatar è una sorpresa da 6 volte la posta. Il desiderio di riscattare la bruciante sconfitta subìta all’esordio potrebbe portare Sarr e compagni a trovare la via della rete già nella prima frazione. L’esito 2 primo tempo si gioca a 2.30 mentre l’Over 0,5 “Ospite” è in lavagna a 1.85. Un’indicazione anche sul possibile risultato esatto del match. Il “cluster” che comprende: “0-2, 1-2, 0-3, 1-3” paga 2.80. Tale opzione si centra se il match termina con uno di questi score appena elencati.