Pronostico Polonia-Arabia Saudita, fiducia a Lewandowski e compagni

I “Figli del deserto” all'esordio hanno battuto l'Argentina per 2-1 grazie alle reti realizzate da Al Shehri (48’) e Al Dawsari (53’).

La Polonia invece si presenta all’Education City Stadium dopo aver pareggiato all’esordio contro il Messico. La Nazionale biancorossa anche a causa di un calcio di rigore sbagliato da Robert Lewandowski nella ripresa non è riuscita a trovare il modo per scardinare la difesa del Messico (0-0).

Fai ora i tuoi pronostici

Polonia favorita ma...

La squadra allenata da Czeslaw Michniewicz ora è reduce da cinque Under 2,5 consecutivi, cinque match in cui ha sempre risposto “presente” anche il No Goal. Per le quote la Polonia dovrebbe avere le carte in regola per conquistare i tre punti contro l’Arabia Saudita ma occhio alle sorprese, la voglia di “stupire” ancora potrebbe portare i "Figli del deserto" a spingersi in avanti per cercare il gol, l’Over 0,5 Ospite è in lavagna a 1.60. Il segno 1 vale circa 1.80 ma per correre meno rischi si può provare la “combo” che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-3.