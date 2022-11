Qatar 2022, quote e pronostico di Croazia-Canada

Fai ora i tuoi pronostici!

A caccia del primo gol

Il Canada proverà a mettere i bastoni fra le ruote ai giocatori in maglia a scacchi e, allo stesso tempo, a segnare il suo primo gol in assoluto al Mondiale. Tanti rimpianti per il Canada visto il debutto (sconfitto per 1-0 dal Belgio) mentre la Croazia ha avuto ciò che meritava: un punto, frutto di un poco spettacolare pareggio col Marocco (0-0).

Senza gol al debutto le due nazionali proveranno a dare qualcosa in più. Per le quote la Croazia parte favorita a 2.15 mentre Il segno 2 è proposto a 3.55. Per non rischiare si può provare la “combo” 1X più Multigol 1-4 al 90’.