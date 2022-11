Pronostico Spagna-Germania, da provare l'Over 2,5 al 90'

Soltanto una partita disputata e già lo spettro della eliminazione. Per la Germania l’esordio nel Mondiale (1-2 per mano del Giappone ) si è trasformato subito in un incubo che rende il secondo impegno, contro la Spagna , già una sfida da dentro o fuori. Basta infatti una rapida occhiata alla classifica del Gruppo E per rendersi conto che se il Giappone batte Costarica (e sembra difficile che possa non accadere) e la Germania non vince con la Spagna per la nazionale tedesca l’avventura in Qatar finirebbe qui (con una sola altra gara a disposizione il Giappone avrebbe sei punti rendendosi irragiungibile da Neuer e compagni a prescindere da come finirebbe l’ultimo match per entrambi).

Certo l’esibizione della Spagna contro Costarica non aiuta a migliorare l’umore della Germania. Un perentorio 7-0 che non ammette repliche anche se, vale la pena sottolinearlo, la consistenza (e la resistenza) dei centroamericani è stata nulla con le statistiche che riescono, in un colpo solo, a descrivere la differenza dei valori in campo. Ben diciassette tiri a zero per Morata e compagni ed un possesso palla superiore all’80% (82%, per la precisione) con ben 1061 passaggi totali di cui ben 1021 completati (contro i soli 231, di cui 170 riusciti, dei loro avversari).

Adesso per la nazionale guidata da Luis Enrique il compito sarà sicuramente più difficile. Non solo la Germania è avversaria di un altro livello ma avrà anche la necessità, come si diceva all’inizio, di vincere a tutti i costi questa sfida che, evidentemente, si presenta dunque al cardiopalma. Questo aspetto non deve però far dimenticare che, con un successo, anche la Spagna sarebbe già qualificata agli ottavi e, come se non bastasse, nell’economia del girone anche la differenza reti potrebbe avere un ruolo importante. Che dire allora? Le premesse per una gara coi fuochi d’artificio ci sono davvero tutte. Per le quote le “Furie Rosse” partono con i favori del pronostico (almeno una buona parte in più rispetto ai tedeschi) ma alla fine, per come stanno le cose, sembra davvero inevitabile guardare in direzione dell’Over 2,5.