Brasile-Svizzera senza Neymar: il pronostico dell'algoritmo!

Gollo-Predictor analizza il match delle 17,00 mettendo in luce aspetti poco noti su come si formano le quote e perchè certi esiti non sono convenienti. Scopri come

28 . 11 . 2022 15:13 2 min

© LAPRESSE

Prima dell'inizio dei mondiali di calcio in QATAR se vi avessero detto che il GOAL di Brasile-Svizzera era a 2,13 cosa avreste risposto? Dopo la prima giornata, la convincente prova del Brasile contro la Serbia e la sudata affermazione degli svizzeri con il Camerun determinano l'idea generale che il Brasile passeggerà oggi alle 17,00. SEGUI L'ALGORITMO DI TUTTOSPORT SU TELEGRAM! Lo conferma il segno 1 a 1,49 e il segno goal squadra ospite (la Svizzera) a 1,86. Il giocatore della domenica guarda il risultato finale ma se scaviamo più a fondo, quanti possono negare l'affermazione che nel primo tempo la Serbia aveva imbrigliato bene il Brasile a centrocampo? Serbia che, per inciso, finisce a prendere 3 goal anche dall'asfittico Camerun. Per quanto l'Italia abbia buttato alle ortiche la qualificazione con 2 rigori decisivi calciati male da Jorginho, la Svizzera è comunque una nazionale solida e di buona tecnica che ha lasciato a casa i campioni d'Europa. Siamo così sicuri che il Brasile, per di più senza Neymar, oggi pomeriggio farà un'esibizione senza rischi? L'unico vero rischio di questo match si potrebbe palesare dal 75' del secondo tempo quando, in caso si punteggio in parità, le squadre potrebbero pensare di chiudere la seconda giornata con 4 punti e di giocarsi la qualificazione all'ultima, quando il Brasile affronterà il Camerun e la Svizzera spareggerebbe con la Serbia, entrambe con 2 risultati su 3 a disposizione: pareggio e vottoria sia per il Brasile che per la Svizzera. L'analisi di Gollo scarta il segno 1 e si propone di giocare il GOAL a 2,13 oppure l'1-1 finale. Sul Gruppo Telegram trovate l'ambo di questo pomeriggio incluso il match del Portogallo. Iscriviti al Fantacampionato Tuttosport League e vinci fantastici premi! Da non perdere Tutte le news di Scommesse

