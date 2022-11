Pronostici Mondiali, Ecuador-Senegal: il consiglio di Predictor

Alle 16,00 il Gruppo A sentenzierà le qualificate alla fase finale dei Mondiali del Qatar. Se la giocano soprattutto Ecuador e Senegal con i primi che hanno a disposizione 2 risultati su 3. Se c'è un elemento che è emerso nelle prime due partite è che le compagini impegnate hanno qualità e gioco per andare in rete.

E' un Mondiale caratterizzato da pochi gol nel primo tempo e da poche partite che terminano con il segno "gol" (ovvero che entrambe le squadra riescono a segnare al meno una rete). Anche in virtù di questa statistica la quota è molto alta e quindi interessante. Per il match che va in scena alle 16 tra Ecuador e Senegal il consiglio di Gollo Predictor è di puntare sul "gol" che viene quotato mediamente a 2 da diversi bookmaker.