Pronostico Tunisia-Francia, quanto paga il gol di Mbappé

Qatar 2022 , la Francia è a un passo dagli ottavi di finale del torneo. Alla compagine transalpina, prima con sei punti conquistati nelle prime due giornate del gruppo D , basta un pareggio contro la Tunisia per essere matematicamente certa di chiudere il girone al primo posto.

Kylian Mbappé e compagni dopo aver battuto senza grossi problemi l'Australia in rimonta per 4-1 (al gol del vantaggio dei "Socceros" firmato Goodwin hanno risposto Giroud con una doppietta, Rabiot e Mbappé) sono riusciti a vincere di misura contro la Danimarca di Kasper Hjulmand (2-1 grazie a due reti firmate Mbappé).

La Tunisia non ha ancora segnato in questo Mondiale, allo 0-0 contro la Danimarca ha fatto seguito la sconfitta per 1-0 contro l'Australia.

Ancora una volta Kylian Mbappé

Per le quote la Francia parte ancora una volta favorita, il segno 2 al triplice fischio dell'arbitro è in lavagna mediamente a 1.50. L'undici allenato da Didier Deschamps avrà di fronte la miglior difesa del gruppo D, la "combo" che lega il successo dei transalpini al Multigol 2-4 si gioca a circa 2.20 mentre l'accoppiata con il Multigol 2-5 regala una quota pari a 1.90.

Kylian Mbappé proverà ancora a mettere la sua firma sul tabellino dei marcatori, un suo gol moltiplica la posta per 2.25.