Scommesse Mondiali, statistiche e pronostico di Australia-Danimarca

Terza e ultima giornata del gruppo D . All' Al Janoub Stadium di Al Wakrah Australia e Danimarca si giocano l'accesso agli ottavi di finale del Mondiale . I "Socceros" scenderanno in campo con un vantaggio di due punti rispetto ai danesi, a Mitchell Duke (l'attaccante di proprietà dell' Okayama ha segnato il gol vittoria contro la Tunisia ) e compagni basterà quindi un pareggio (ad esclusione di un eventuale successo della Tunisia contro la Francia ) per accedere al turno successivo.

La Danimarca con solamente una rete all'attivo e due al passivo è riuscita a totalizzare soltanto un punto nelle prime due gare disputate contro Tunisia (0-0) e Francia (2-1 per i transalpini).

Fai ora i tuoi pronostici!

Danimarca favorita ma... scopri il pronostico

La Nazionale scandinava ha bisogno di una vittoria per passare il turno. Cornelius e soci partono favoriti a 1.50 mentre la doppia chance 1X è proposta mediamente a 2.55.

Per le quote non sembra esserci partita ma per quanto visto in campo finora è lecito dare un pizzico di fiducia ai "Socceros". L'Over 0,5 Casa è in lavagna a circa 1.70 mentre la "combo" che lega la doppia chance X2 al Goal moltiplica la posta per 2.30.