Pronostico Arabia Saudita-Messico, per le quote sarà show

Ultima chiamata per il Messico di Gerardo Martino . El Tricolor, ultimo con un punto in classifica nel gruppo C del Mondiale , affronta la sorprendente Arabia Saudita di Renard (3 punti). A Lusail un match che promette diverse reti: ecco cosa dicono le quote .

Arabia Saudita-Messico, fai il tuo pronostico

Partita ad alta tensione, occhio ai cartellini

L'Arabia Saudita finora ha divertito la platea, dimostrando di essere una squadra che sa giocare a calcio nonostante qualche lacuna. Al Dawsari, l'eroe contro l'Argentina, ha sbagliato un penalty contro la Polonia aumentando i rimpianti dei Figli del Deserto.

Il Messico invece deve ancora sbloccarsi in zona gol e in un match da dentro o fuori potrebbe cancellare lo zero alla voce "Reti segnate".

In lavagna è il segno 2 del Messico a risultare quello più accreditato, la quota arriva fino a 1.70. I bookie ipotizzano allo stesso tempo una partita divertente, con gli esiti Goal e Over 2,5 che oscillano tra l'1.65 e l'1.70 di media.

Da segnalare i dati sulle sanzioni disciplinari. Finora sei ammonizioni ricevute dal Messico e otto per l'Arabia Saudita. In una partita decisiva come questa, a maggior ragione, si potrebbero vedere almeno cinque cartellini.