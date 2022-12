Pronostico Camerun-Brasile, primo Over 2,5 per la Seleçao?

Tutto secondo pronostico nel gruppo G del Mondiale . Il Brasile di Tite ha la certezza di un posto negli ottavi di finale. Per blindare il primo posto serve (ma non obbligatoriamente) un punto contro il Camerun .

Camerun-Brasile, fai il tuo pronostico

Pronostico sull'Under/Over 2,5



Brasile troppo forte o avversari eccessivamente rinunciatari e timorosi? Nelle due partite precedenti Alisson non ha dovuto compiere alcuna parata contro Serbia e Svizzera, mai capaci di inquadrare lo specchio della porta. Il copione è stato identico in entrambi i match giocati dai sudamericani. Un tempo per studiare gli avversari, poi nella ripresa il gancio all'avversario: da lì in poi la Seleçao si è anche concessa il lusso di divertire la platea.

Il Camerun è stato propositivo nei 180’ minuti precedenti: poco concreto ma vivo contro la Svizzera, ancora più spregiudicato con la Serbia. Il bottino però è di un solo punto e per accedere agli ottavi potrebbe addidittura non bastare battere una squadra che non perde dall’11 luglio 2021.

La schiacciante superiorità del Brasile dovrebbe manifestarsi anche contro i “Leoni indomabili”. Di questo avviso anche i bookie che propongono il segno 2 finale a 1.25, la vittoria del Camerun arriva a sfiorare quota 11.

Il pronostico. Dopo due Under di fila può essere il momento dell’Over 2,5, un’eventualità offerta a 1.60.

In ottica marcatori potrebbe toccare a Vinicius Junior, anche Gabriel Jesus è in cerca della prima gioia personale. Buona la quota del "Marcatore Sì" per l'asso del Real Madrid, un suo sigillo nei 90' paga 2.75. A 2.25 la griffe dell'attaccante dell'Arsenal.