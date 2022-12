Scommesse Mondiali, ecco il pronostico di Francia-Polonia

Il Mondiale di calcio è giunto agli ottavi di finale. A Doha si sfidano Francia e Polonia . La Nazionale allenata da Didier Deschamps grazie ai 6 punti conquistati nelle prime due gare della fase a gironi (4-1 contro l’ Australia e 2-1 contro la Danimarca ) si è potuta concedere il lusso di gestire le forze contro la Tunisia . I transalpini, scesi in campo con le “seconde linee”, sono riusciti poi a terminare il gruppo D al primo posto nonostante la sconfitta subita per 1-0 contro l’undici tunisino.

La Polonia dal canto suo arriva all’appuntamento con la Francia dopo aver concluso il gruppo C in seconda posizione.La Nazionale polacca dopo aver pareggiato all’esordio contro il Messico (0-0) ha prima battuto l’Arabia Saudita per 2-0 e poi all’ultima giornata ha perso per 2-0 contro l’Argentina.

Per le quote non sembra esserci partita. Il successo della Francia è in lavagna mediamente a 1.30 mentre il “2” a favore di Robert Lewandowski e compagni si gioca circa 12. È una gara da dentro o fuori. Non ci sarà un match di ritorno, entrambe le Nazionali faranno di tutto per accedere alla fase successiva di questo Mondiale. Il Goal è offerto a 2.40 mentre la “combo” che lega l’Over 1,5 Casa all’Under 1,5 Ospite vale 1.55.