Pronostico Marocco-Spagna, le quote più convenienti per le scommesse

Nel Mondiale delle sorprese è capitato che il Marocco abbia chiuso in vetta alla classifica di un girone in cui figuravano Croazia e Belgio; e che la Spagna si sia qualificata agli ottavi come seconda ma non dietro alla Germania bensì al Giappone. Dunque, Marocco vs Spagna. Match in programma martedì 6 ottobre alle 16 italiane.