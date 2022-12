Portogallo-Svizzera, quote e pronostico: il Goal è ben pagato

L'ultimo ottavo di finale del Mondiale vede di fronte Portogallo e Svizzera. Due nazionali che si sono sfidate già due volte quest'anno, in Nations League. Il Portogallo ha vinto 4-0 in casa mentre la Svizzera si è parzialmente rifatta vincendo 1-0 il secondo incontro.

Portogallo-Svizzera, fai il tuo pronostico

Partita da Goal, scopri la quota

Le due nazionali hanno conquistato sei punti sui nove disponibili nei rispettivi gironi ma se il Portogallo ha potuto fare turnover per gli ottavi acquisiti con un turno d'anticipo, la Svizzera ha dovuto impegnarsi a fondo e fino in fondo per domare un'orgogliosa Serbia nel match decisivo.

Nelle fila dei lusitani tornano dunque i "titolari" per conquistare vittoria e passaggio del turno. In lavagna sono loro i favoriti, l'1 si gioca a 1.90 di media mentre il 2 degli elvetici paga 4.50.

La Svizzera però ha dimostrato di avere le potenzialità per colpire, con Embolo (2 reti) ma non solo. L'esito Goal vale un raddoppio, chi si vuole spingere ancora oltre può provarlo in combo con l'Over 2,5.