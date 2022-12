Francia-Marocco, il pronostico della semifinale

Francia-Marocco, fai il tuo pronostico

Francia favorita, ecco quanto vale il gol di Mbappé

Non c'è possibilità che la Francia possa sottovalutare un avversario che ha eliminato Spagna e Portogallo, subendo un (auto)gol nelle precedenti cinque partite giocate in Qatar. I transalpini, curiosità, hanno perso il loro unico incontro al Mondiale contro un'altra selezione africana, la Tunisia. E questa è stata anche l'unica occasione in cui Mbappé e compagni hanno centrato gli esiti No Goal e Under 2,5.

Per le quote anche questo sarà un match chiuso e con poche reti. La Francia proverà a sbloccarlo il prima possibile per non correre il rischio di fare la fine di Busquets e Ronaldo.

La sensazione è che il segno 1 si possa materializzare, con la Francia a segno da due a quattro volte (Multigol Casa 2-4).

La quota del gol di Mbappé, in corsa anche per il premio di miglior giocatore del Mondiale, è pari a 2.40 volte la posta. Una sua doppietta (sarebbe la terza in questo Mondiale) fa schizzare la quota fino a 8.