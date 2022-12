Pronostici Mondiali: Croazia-Marocco vale il terzo posto

Cosa rimproverare a questo Marocco ? Nulla, solo complimenti per essersela giocata alla pari con corazzate come Spagna , Portogallo e Francia . In semifinale i Leoni dell’Atlante sono stati battuti dai transalpini ma per lunghi tratti del match hanno fatto la partita e messo alle corde i Bleus (la rete del definitivo 2-0 è arrivata soltanto a 11 minuti dal 90')

La Croazia invece contro l'Argentina non è mai stata in partita, sotto per 2-0 al termine del primo tempo la Nazionale croata ha salutato definitivamente il Mondiale quando Julian Alvarez ha segnato il gol del 3-0 al 69' della ripresa.

Il pronostico del match in programma a Doha

Le due nazionali a Doha si giocano il terzo gradino del podio e se per la Croazia può non significare poi molto, per il Marocco chiudere al terzo posto sarebbe un traguardo memorabile. Non passa inosservato lo 0-0 con cui le due nazionali hanno inaugurato la loro avventura nella fase a gironi. Quella di domani metterà la parola fine ed è ipotizzabile che, rispetto a quella avara di occasioni dello scorso 23 novembre, il “secondo atto” possa regalare qualche emozione in più. Per le quote parte favorita la Croazia di Modric, l’1 al 90’ paga 2.35 mentre il 2 del Marocco vale circa 3 volte la posta. Difficile andare contro la selezione di Regragui per quanto visto finora, di contro c’è pur sempre una Croazia che può risolvere la contesa grazie ai colpi dei suoi giocatori di maggior talento (Modric su tutti). In questo contesto l’esito Goal sembra poterci stare mentre se si parla di numero di reti una possibile giocata è: “Over 0,5 1° tempo + Over 0,5 2° tempo” a 1.60.