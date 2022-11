Senegal, Cissé e Koulibaly in conferenza: "Ci crediamo, abbiamo due finali"

TORINO - "Una sconfitta rimane una sconfitta, ma la prestazione era buona. Una cosa è certa, non rivoluzioneremo la squadra per la prossima partita". Così, il ct del Senegal Aliou Cissé ha presentato in conferenza stampa la prossima sfida con il Qatar, che arriva a seguito del ko con l'Olanda nel match di debutto a questi Mondiali: "Il gruppo sta bene nonostante la sconfitta. Il Senegal non ha giocato male, abbiamo tenuto testa a una delle migliori squadre al mondo. Sono soddisfatto dei miei giocatori". Poi sulla fatica nell'andare in gol dimostrata senza Mané: "Segnare è uno stato d'animo. I nostri attaccanti sono in grado di segnare. Sono sicuro che domani avranno l'efficienza che tutti si aspettano. Affrontiamo la nazione ospitante, sappiamo di non avere margini di errore, dobbiamo dare tutto in campo per non deludere i nostri tifosi".