Serbia, Stojkovic sfida il Brasile con il dubbio Kostic: "È un punto interrogativo"

DOHA (Qatar) - Il primo avversario del favorito Brasile ai Mondiali di Qatar 2022 sarà la Serbia dei bianconeri Vlahovic & Kostic . Giovedì (ore 20) il fischio d'inixio del debutto dei serbi nella competizione, queste le parole del ct Dragan Stojkovic : "Per quanto riguarda la nostra squadra, abbiamo lavorato bene, ci siamo adattati bene alla vita in Qatar, la situazione è soddisfacente, solo Kosti? è in discussione per la prossima partita. Mi aspetto una Serbia coraggiosa, una buona Serbia e spero che otterremo un buon risultato. Hai detto che il Brasile giocherà con 4 attaccanti? Sei molto fortunato quando puoi giocare con quattro attaccanti. E la difesa? Qualcuno deve giocare e difendere. Il Brasile è nel suo periodo d'oro, ha la possibilità di vincere ma anche la Serbia. Non abbiamo paura di nessuno al mondo, nemmeno del Brasile. Scusa, ma è così."

Verso Brasile-Serbia: le parole di Tute & Thiago Silva

Serbia, Stojkovic: "Kostic è un punto interrogativo"

"Per quanto riguarda Mitrovi?, ha lavorato con la squadra negli ultimi 3-4 giorni, la buona notizia è che non soffre in quella parte dove aveva dolore, questa è una buona notizia, e Kostic è sotto un grosso punto interrogativo, è infortunato dall’ultima partita della Juventus. Sente un infortunio muscolare"

Serbia, Stojkovic: "Contro la Svizzera possibile match chiave"

"Per me questa squadra è un gruppo tosto. La Serbia non è stata fortunata nel sorteggio. Se vinciamo contro Brasile e Camerun, non credo che sarà decisivo contro la Svizzera. Ma il girone è molto difficile, forse il Brasile è il favorito e a noi va bene così. È possibile che la terza partita contro la Svizzera sia particolarmente importante, ma sono contento che giochiamo contro la Svizzera e sto aspettando quella partita"

Serbia, Stojkovic: "Voglio un calcio intelligente"

"Questa generazione non ha nulla da temere perché è un gioco 10 contro 10. Nessuno ha le ali per volare e non puoi prenderle. Palla e campo. Puoi fare molto con quella mentalità. La volontà e la voglia sono importanti, ma anche la bravura calcistica è importante, l'intelligenza fa la differenza. Vogliamo giocare questo tipo di calcio, con tutte queste cose, rispetto per l'avversario, ma soprattutto per noi stessi, questa è la cosa più importante".