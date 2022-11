Milinkovic-Juventus, Lotito lo vende a gennaio o a giugno: la situazione

Dare sempre il massimo per la Lazio, con la consapevolezza però che questi dovrebbero essere gli ultimi mesi nella Capitale. Sergej Milinkovic-Savic resta nei radar della Juventus. Ma non solo. Con un contratto in scadenza nel giugno del 2024 (e zero segnali di un possibile rinnovo a certe cifre), Lotito dovrà necessariamente vendere il suo pupillo a gennaio, o a giugno, per incassare una somma importante dalla cessione del calciatore. Una verità di cui non si parla ad alta voce a Roma, ma conosciuta perfettamente da tutti i soggetti in causa. Col tema economico che non riguarda solo il numero uno dei biancocelesti, ma pure il giocatore, che ovviamente spera di guadagnare di più (anche se questo non è lo snodo cruciale del suo destino calcistico) e l’entourage dell’atleta, per cui l’obiettivo è (anche) incassare una bella somma dalle eventuali commissioni per il possibile trasferimento del serbo.