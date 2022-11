Mondiali, Serbia nella bufera: tutta colpa di una bandiera

In Serbia e nella Serbia (sì, insomma, la squadra in Qatar) si discute in merito a quanto visto in campo, nella partita persa 2-0 contro il Brasile: il commissario tecnico Dragan Stojkovic ieri ha tenuto a rapporto il gruppo in campo, prima dell’inizio della seduta d’allenamento, facendo un discorso assai coinvolgente all’insegna del “valete ben di più di quel poco fatto nella partita di debutto, credeteci” e culminato con un fragoroso applauso di Vlahovic e compagni. Ma nel resto del mondo si discute di più di quanto visto, invece, prima della partita. Vale a dire le immagini televisive dello spogliatoio serbo in cui si notava, appesa agli armadietti di due giocatori, una versione della bandiera nazionale con una mappa che includeva il Kosovo come parte del Paese e stampata con lo slogan “non ci sarà resa”. L’ex provincia jugoslava a maggioranza albanese ha dichiarato nel 2008 l’indipendenza dalla Serbia, che Belgrado si rifiuta di riconoscere.