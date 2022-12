Serbia-Svizzera, Stojkovic e le condizioni di Vlahovic: "Sta bene, è pronto"

Dragan Stojkovic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Serbia-Svizzera , uno spareggio per la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar . Il ct dei serbi ha dichiarato. “Abbiamo commesso degli errori. Ecco perché ci troviamo in questa situazione che ci impone di battere la Svizzera. La Svizzera ha due possibilità su tre di qualificarsi, la Serbia solo una. Ma so anche che i serbi molto spesso seguono la strada più difficile per raggiungere i loro fini...”.

Lo sfogo di Vlahovic

Stojkovic e Mitrovic, le parole su Vlahovic

Per Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, è un momento particolare, caratterizzato dai problemi di pubalgia e dalle voci di gossip. Stojkovic ha voluto rassicurare tutti sulle condizioni fisiche e mentali del centravanti bianconero: "Dusan sta molto meglio rispetto a quando siamo arrivati. Sono convinto che possa darci una mano perché è pronto a giocare. Se comincerà la partita però non lo dico, nessun allenatore lo farebbe mai". In conferenza stampa ha parlato anche Aleksandar Mitrovic, compagno di reparto di Vlahovic, che ha aggiunto: "Lo vedo molto bene, sereno. E' un ragazzo ancora giovane ma con un talento già enorme che ha messo al servizio della Serbia. Se giocherà, con me o senza di me, darà il massimo per avvicinarci alla qualificazione".

Yakin in conferenza stampa

"Chi fa questo lavoro sogna di poter vivere momenti simili. Ci siamo guadagnati la qualificazione al Mondiale, ora siamo in una buona posizione e domani vogliamo dimostrare di essere pronti. La mia persona non è così importante, sono sì contento ma allo stesso tempo soffro insieme alla squadra. Gli ottavi? Sarebbe qualcosa di grandioso. Shaqiri e Okafor si sono allenati bene e sono pronti a giocare. Elvedi e Sommer hanno passato una notte piuttosto irrequieta, ma saranno pronti domani". Lo ha dichiarato Murat Yakin, ct della Svizzera, in conferenza stampa.