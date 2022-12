Vlahovic, primo gol Mondiale: i complimenti della Juve e l'esultanza rabbiosa

L'esultanza di Vlahovic

Dopo il pettegolezzo degli ultimi giorni, prontamente smentito da Dusan in conferenza, il numero 9 bianconero ha deciso di rispondere sul campo. E oltre al bellissimo gol, ciò che non è passata inosservata è stata la sua esultanza, che con molta probabilità è una risposta ai rumors circolati. Un'esplosione di rabbia e un "tocco" proibito che non è sfuggito alle telecamere e ha fatto subito il giro del web. Ma non solo, Dusan si è anche portato il dito davanti alla bocca per indicare silenzio. Una conferma dunque che la sua esultanza polemica è legata ai pettegolezzi sulla sua vita privata.