Spagna, Luis Enrique: "Siamo nel girone della morte, dobbiamo solo vincere"

TORINO - Nessun calcolo, Luis Enrique non intende cambiare atteggiamento contro il Giappone, una partita in cui sarà in palio il passaggio degli ottavi di finale: "Non c'è niente da proteggere. Siamo nel girone della morte e nonostante questo siamo in una posizione di vantaggio. Non faremo speculazioni. Vogliamo vincere ed essere primi". L'allenatore ha anche ammesso che a un certo punto è stata presa in considerazione l'ipotesi di arrivare secondi: "È una riflessione che abbiamo fatto. Ma quando sei convinto di avere una grande squadra, vuoi arrivare primo. Immaginate... Siamo 0-0 nelle due partite, e al 95' segnano Giappone e Costa Rica. Così saremmo fuori. Non si possono fare calcoli".