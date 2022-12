Spagna, Luis Enrique non è più il ct. Al suo posto Luis de la Fuente

MADRID (Spagna) - L'esperienza di Luis Enrique come Ct della Nazionale spagnola è ufficialmente terminata. A dare la notizia la federazione spagnola: "La RFEF desidera ringraziare Luis Enrique e tutto il suo staff tecnico alla guida della nazionale assoluta negli ultimi anni. La direzione sportiva della RFEF ha trasferito al presidente una relazione in cui si determina che dovrebbe partire un nuovo progetto per la squadra di calcio spagnola, con l'obiettivo di proseguire con la crescita raggiunta negli ultimi anni grazie al lavoro svolto da Luis Enrique e i loro collaboratori. Sia il presidente, Luis Rubiales , sia il direttore sportivo, José Francisco Molina , hanno trasmesso la decisione all'allenatore". Nel comunicato ufficiale è stata anche sottolineata l'impronta data dall'ex Barcellona: "Il tecnico asturiano è riuscito a dare un nuovo slancio alla Nazionale sin dal suo arrivo, nel 2018, attraverso un profondo rinnovamento che ha consolidato un cambio generazionale nella squadra e nel calcio spagnolo". Al posto di Luis Enrique, promosso Luis de la Fuente dall’Under 21.