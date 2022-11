Weah sblocca Usa-Galles, ma tutti pensano a papà George: il motivo

Timothy Weah ha sbloccato la partita tra Stati Uniti e Galles al Mondiale in Qatar. L'attaccante statunitense, servito in profondità da Pulisic, ha portato in vantaggio la sua nazionale battendo il portiere gallese Hennessey con un bel gol di esterno destro sul secondo palo. Una rete molto simile a quella realizzata da suo padre George con la maglia del Milan. Weah senior, infatti, decise all'87' minuto di gioco una sfida dei rossoneri sul campo della Lazio nel 1995 con una magia incredibile che, nella finalizzazione, assomiglia molto al gol di suo figlio contro il Galles: il tocco di esterno destro ad anticipare il portiere è clamorosamente identico. Sui social network fioccano già i paragoni.