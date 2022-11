Uruguay, Alonso e Godin: "La nostra storia dice di puntare sempre a vincere"

TORINO - Vigilia dell'esordio mondiale per l'Uruguay del ct Diego Alonso, che in conferenza stampa si presenta determinato e carico in vista del match con la Corea del Sud: “Non penso ad altro che a vincere la prima partita. Come reputo un bel Mondiale per noi? Insisto, un buon Mondiale è vincere la prima partita. Non penso oltre". Il commissario tecnico ha poi commentato la sconfitta dell'Argentina: “Ci prepariamo pensando a noi stessi, ovviamente guardiamo il resto delle partite, ma tutto è concentrato solo su di noi. I calciatori si sono preparati in maniera clamorosa. Sono tutti al 100%, tranne Araújo che ha svolto un lavoro differenziato”. Poi sul potenziale offensivo della squadra: “Siamo molto entusiasti di ciò che possiamo produrre, ma l'obiettivo, insisto, è la prima partita. E comunque non abbiamo solo gli attaccanti. Anche gli altri reparti devono produrre”.